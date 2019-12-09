"إسكان النواب" تناقش انتشار الناموس في إمبابة.. ونائبة: المسئولين هاديين جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل سعد حمودة، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بتوقف مشروعات المياة والصرف الصحي، بحضور مسئولي وزارة الإسكان.

وطالبت النائبة شادية ثابت، خلال الاجتماع، اليوم الاثنين، بسرعة حل مشكلة انتشار الناموس بكثافة في عمارات أرض عزيز عزت بإمبابة، والتي تسببت في تعرض العديد من المواطنين للإصابة بأمراض الصدر والربو، بسبب الرش الدائم للمبيدات القاتلة للناموس قائلة: "المواطنين استغاثوا كثيرًا بالمسئولين ولكنهم هاديين جدًا".

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبوبكر غريب، بتوقف مشروعات الصرف الصحي، بعدد من قرى مركز البدرشين، وأوصت اللجنة بسرعة استكمال تلك المشروعات حفاظًا على صحة المواطنين والعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم.