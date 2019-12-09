"الوطنية للتدريب": فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، ويستهدف البرنامج موظفي الدولة الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التسجيل بدءًا من اليوم 8 ديسمبر وحتى 5 يناير 2020.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها.

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ويستهدف البرنامج خلق دور فعال للموظفين في مسيرة التنمية بالدولة حيث يوفر للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

وتقدم للدفعة السابقة 11 ألف موظف، نجح منهم 80 فقط اجتازوا جميع الاختبارات اللغوية واختبارات المعرفة العامة والاختبار النفسي والمقابلات الشخصية.

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