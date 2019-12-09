"عمر مروان" عن تقرير مصر لحالة حقوق الإنسان: فخورين بما قدمناه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن استعراض مصر تقريرها أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان أحد أهم المكاسب التي تحققت الفترة الماضية، لاسيما وأنه وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة الأوضاع في القاهرة، وكشف حجم زيف الآلة الإعلامية العدائية.

وأضاف مروان، خلال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنه تم اتباع منهجية جديدة في الاستعداد لتقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان أولهما تتعلق بالعمل المؤسسي، ومنهجية إعداد التقرير ذاته والتي اعتمدت على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع وليس المستهدفات، الأمر الذي منحه مصداقية كبيرة.

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وتابع مروان: "تم التعاون مع جميع مؤسسات الدولة في جمع المعلومات حول ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع والاستعانه بتقارير لجنة حقوق الإنسان عن زيارتها الميدانية، وتقارير المجالس المتخصصة، عندما جمعنا هذه المعلومات وجدناها تمثل حجمًا كبيرًا من الإنجازات".

وأشار وزير شئون مجلس النواب، إلى أن ما تم جمعه من معلومات شمل مجالات حقوق الإنسان الـ5 ومنها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، متابعًا: "كنا فخورين تمامًا بما تقدمنا به"..

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