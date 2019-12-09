النيابة تتسلم نتيجة تحليل الـDNA لطفلي حضانة أوسيم.. والوالدين:"خدوهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تسلمت نيابة أوسيم، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، نتيجة تحليل الـDNA لطفلي حضانة أوسيم، التوأم بعد مضاهاتها بعينة من والديهما لتتطابق العينة، وتثبت نسب الطفلين للوالدين المتهمين بالتخلي عنهما.

وخاطب المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم خط نجدة الطفل؛ لتحديد مصير الطفلين بعد إيداعهما إحدى دور الرعاية بالمعادي، وكلف هيئة حماية الأمومة والطفولة بفحص حالة الوالدين؛ لبيان مدى قدرتهما على إعالتهما.

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وتسلمت النيابة تقرير الأمومة والطفولة بفحص حالة الوالدين بأنهما غير قادرين على رعاية الطفلين وإعالتهما، ووجود خطورة على الطفلين مع الأب والأم، وواجهت النيابة الولدين بالتقرير ليؤكدًا رفضهما لتسلم الطفلين مرددين: "خدوهم انتوا ربوهم".

فكلفت النيابة الأمومة والطفولة بفحص الأسرة الممتدة للطفلين من أقارب الدرجة الأولى؛ لبيان مدي إمكانية تسليم الطفلين لأي منهم وفي حالة عدم قدرتهم على رعايتهما ستقرر النيابة استمرارهما في دار الرعاية المودعان بها.

كانت ألقت قوة أمنية القبض على الزوجين اللذان تبين أنهما من محافظة كفر الشيخ، ويقطنان بشقة مفروشة بمنطقة روض الفرج، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.