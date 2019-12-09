خلال 24 ساعة.. ضبط 184 سلاح ناري و249 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط " 184 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهم؛ ضبط 249 قضية مخدرات بحوزة 271 متهم، ضُبط خلالها 47 كيلو جرام مواد مخدرة مختلفة. وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ 59 ألف و374 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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