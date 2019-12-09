أجهزة أمن المنوفية وأسيوط تنهي نزاعات بين العائلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف إحدى العائلات بدائرة مركز شرطة منوف في النزاع القائم بينهم، وذلك بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلة، تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

من ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب في النزاع القائم بينهما، وذلك في بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.