بسبب لعب القمار.. رجل أعمال يدعي سرقة 482 ألف جنيه في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على رجل أعمال، أدعى سرقته في منطقة الشروق.

تبلغ للمقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، من المدعو "ع.ع" صاحب مصنع أيس كريم، مصاب بكدمة بالرأس بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بطريق السويس دائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالي 482 ألف جنيه، كان في سبيله لتوصيله لصديقه "ب.ع" صاحب محل ملابس، وحال توقفه بالسيارة لقضاء حاجته فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثان إصابته المشار إليها، واستوليا منه على هاتفه المحمول، والمبلغ المالي المشار إليه، ولاذا بالفرار، وعقب ذلك اتصل على هاتفه المحمول، وتجاوب معه أحد الأشخاص أخبره بعثوره على الهاتف المحمول المستولى عليه، وتقابل معه أمام شركة النيل العامة للطرق بطريق السويس، واستعاد الهاتف وحضر للإبلاغ.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يُستدل على صحة الواقعة.

وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه بمعرفة الرواد مصطفى نبيل، وأبوزيد عاصم، وجلال مطاوع، وكريم الجمل، ومحمد هندي، ومصطفى البابلي وعمرو أشرف، ضباط مباحث القسم، وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وقرر بأنه مدين بالمبلغ المالي لصديقه السالف ذكره، ونظراً لتعرضه لخسارة المبلغ فى لعب الميسر "القمار"، ولعدم استطاعته رده ادعى تعرضه لواقعة السرقة، وأضاف بقيامه بإحداث إصابته بنفسه لإثبات الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد العزب، مدير قطاع القاهرة الجديدة، والعميد سامح الحميلي، مأمور قسم الشروق، إلى النيابة العامة.