17مارس.. طعن صفوت الشريف على سجنه 3 سنوات في اتهامه بالكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، 17 مارس المقبل طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليون و49 ألف و 794 جنيه، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهمة.

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.