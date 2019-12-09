عاطل ينتحل صفة مستشار لتسهيل مروره من الأكمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، القبض على عاطل بتهمة انتحال صفة مستشار لتسهيل مروره من الأكمنة.

أثناء مرور الرائد مصطفى الشاذلي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القول الأمني 121 لاسلكي، بطريق الــ N A دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، اشتبه في السيارة رقم (س هـ أ 385 )، ماركة هيونداي، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص ادعى بأنه مستشار بوزارة العدل، وتبين أنه يدعى "ع.ا" ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وضبط بحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة العدل، مثبت به اسم وصورة المتهم مزور وتبين انتهاء رخصة تسيير السيارة بتاريخ 23/10/2019م مقيدة باسمه.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم حسام الشاعر، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للكارنية المضبوط بحوزته بقصد انتحال صفة مستشار بوزارة العدل لتسهيل مروره من الأكمنة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.