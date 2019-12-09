بينهم سيدة .. ضبط عصابة سرقة المساكن في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أفادت قيام 5 أشخاص " نجار، 3 عاطلين، سيدة – مقيمين بالإسماعيلية – لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل "النجار، أحد العاطلين، السيدة"، وبحوزتهم "سلسلة مفاتيح بها 28 مفتاح مصطنع، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3جرام"، وسيارة ملاكي تستخدم في ارتكاب جرائمهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتكوينهم مع المتهمين الهاربين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافوا بارتكابهم "5 جرائم بذات الأسلوب، وأرشدوا عـن المسـروقات "كميـة مـن المشغـولات الذهبيـة، جهــاز لاب تـوب، 4 ساعات يد، 3 هواتف محمولة، 9 زجاجات عطور".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.