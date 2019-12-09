ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، أربعة أشخاص، بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة المرور بأسيوط، بملاحظة الحالة الأمنية بأحد الكمائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وفحص السيارات المارة به، تمكنت من استيقاف سيارتين "ملاكي" حاول مستقليها "أربعة أشخاص" المرور بسرعة زائدة والفرار مسرعين من الكمين، وعُثر بحوزتهم على "بندقيتين خرطوش، بندقية رصاص محلي الصنع، 24 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة". بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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