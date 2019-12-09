مباحث التموين تداهم ثلاجة لحوم بدون ترخيص بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط المدعو "أ.ع" صاحب محل، وثلاجة لحوم دائرة قسم شرطة الظاهر، ومقيم بذات الدائرة لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية، لحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة لاستخدام الآدمي بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ومحققاً أرباح غير مشروعة وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية 1.450 طن كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.