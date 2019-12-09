مصر | "الوطنية للانتخابات" متحدثا رئيسيا في المؤتمر الإقليمي الأول للهيئات الانتخابية بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات" متحدثا رئيسيا في المؤتمر الإقليمي الأول للهيئات الانتخابية بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الاثنين فاعليات المؤتمر الانتخابي الإقليمي الأول للهيئات الانتخابية المشرفة على الاستفتاءات والانتخابات بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى والذي ينعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في منطقة البحر الميت بالأردن بهدف تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار والانتخابات.

ويتضمن الوفد المصرى رفيع المستوي المشارك فى أعمال المؤتمر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، والمستشار هاني محمد علي عضو الهيئة.

وقال المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن فاعليات المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن تأتي بهدف تعزيز دور الشباب في عملية صنع القرار والمشاركة الفعالة في الانتخابات باعتبارهم عمود المجتمعات في التنمية وصنع القرارات.

وأوضح "الشريف" في بيان للهيئة، أن وفد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم سيكون متحدثا رئسيا بالجلسة الرابع في اليوم ثاني من أعمال المؤتمر وذلك فى جلسة حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار.