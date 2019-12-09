مصر | المشدد 15 سنة لعاطل سرق سيارة و3 عجول وانتحل صفة ضابط بالشروق

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "عماد محمود"، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بسرقة سيارة و3 عجول، وانتحال صفة ضابط فى الشروق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهم "عماد محمود"، بالاشتراك مع أخرين تهمة سرقة المنقولات المبينة قدرًا بالأوراق السيارة رقم “13618” نقل سوهاج، وعدد 3 عجول والسيارة المملوكة للمجنى عليه "محمد عميرة"، والسيارة قيادة للمجنى عليه "محمود عبد العال"، وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام، بأنه وحال ترك المجنى عليهما للسيارتين محل الواقعة لقضاء حاجتهما بجوار الطريق العام، توقف المتهمين بسيارتين وترجلا نحوهما وأدعوا أنهم من رجال الضبط وطلبوا منهما تراخيص السيارة، وتحقيق الشخصية الخاص بكلا منهما، وقاموا بتفتيشهما وأشهروا فى وجههما سلاح نارى مهددين إياهما به، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وبث الرعب فى نفسهما، والاستيلاء على مسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.