مصر | الحبس سنة والغرامة لموظف حاز سلاحا ناريا بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة والغرامة لموظف حاز سلاحا ناريا بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة المتهم "إبراهيم. ط"، موظف بالحبس سنة وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بالتجمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "إبراهيم.ط"، موظف، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "محدث صوت معدل"، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أنه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه تم العثور على السلاح الناري، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.