مصر | السجن 3 سنوات لعاطل قاوم السلطات وأهان ضباط التجمع الخامس

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أحمد.ح"، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بمقاومة السلطات، وإهانة ضباط شرطة بالتجمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ح"، عاطل، وأخرون، تهمة استخدام القوة والعنف مع رجال الضبط المكلفين بخدمة عمومية، بأن أشهروا فى وجههما أسلحة بيضاء أثناء محاولتهم ضبطهم.

كما أسندت النيابة للمتهم وأخرون، تهمة إهانة رجال الضبط بالقول أثناء تأدية عملهم، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.