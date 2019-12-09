أخبار مصر

مصر | تطور جديد في قضية حبس سمية الخشاب 3 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد في قضية حبس سمية الخشاب 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 21 ديسمبر.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذالحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا