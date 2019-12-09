مصر | نائب رئيس مجلس الدولة: حرية التعبير الرقمي ليست مطلقة لحماية الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس مجلس الدولة: حرية التعبير الرقمي ليست مطلقة لحماية الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن ظهور جيل جديد من حقوق الإنسان تعرف بالحقوق الرقمية منذ عام 2012 معترف بها دوليا وهو ما أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره سنة 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت وأن العالم الرقمي على المستوى الدولي يقوم على حماية الأمن القومي، وأن حرية التعبير الرقمي ليست مطلقة وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية أمنها القومي بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها؛ فحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضي والتعسف بما يمس مصالح الدول ويعتدى على حقوق وحريات أفراد المجتمع.

وأضاف الدكتور محمد خفاجي أن القانون الدولى يعترف بحرية التعبير الرقمية فى ظل قيد حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاق واحترام حقوق الآخرين، وهذا ما نص عليه القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي ؛ والذي تؤكد فيه الأمم المتحدة: " أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظي بالحماية أيضًا على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية ".

كما أن كثيرا من العهود والاتفاقيات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق بما تفرضه من واجبات ومسئوليات لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ومثالها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى لم يخرج عن هذا السياق لحماية الامن القومي للدول العربية.

الجماعات الإرهابية تستخدم منابر العالم الرقمى للإضرار بالأمن القومي

وتابع الدكتور محمد خفاجي أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصري مستغلين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وذلك بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمى، لذا فإن الجماعات الدينية المتطرفة تتبني فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية وهى تشكل خطرًا مباشرًا علي الأمن القومى المصرى

وتلك الجماعات الإرهابية تحاول المساس بالأمن القومي من خلال أهداف خمسة يسعون إليها وهي:

1- هدف استراتيجي: وهو محاربة نظام الحكم في مصر.

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2- هدف سياسي: هو محاولة خلق جبهة معارضة بروح عدائية ضد نظام الحكم في مصر.

3- هدف تنظيمي: يتمثل في بناء قواعد تنظيمية لها علي الساحة المصرية من خلال الانتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة.

4- هدف استخباري: وهو جمع المعلومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية عن مصر.

5- هدف تخريبي: من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك –يوتيوب ) بهدف إظهار السلبيات والتركيز عليها وإظهارها بأنها تمثل النهج المصري.

وهو ما يوجب وضع ضوابط للشأن العام أهمها التخصص والخبرة في مجالات الشأن العام حماية للأمن القومي الذى لم يعد قاصرا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية بل تعداه للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الفكر الدولى الحديث.

جاء ذلك في الجلسة التحضيرية الرابعة التى عقدت بمؤسسة الأهرام الندوة وحضرها عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المعنى بإعداد ملف محاور الشأن العام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظمتها الهيئة الوطنية للصحافة وأدار الجلسة النقاشية الكاتب الكبير كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفى حضور الكاتب الصحفى الكبير عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس التحرير وحضرها نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.