أخبار مصر | ما لا تعرفه عن برنامج تنمية الطفولة المبكرة من وزارة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن برنامج تنمية الطفولة المبكرة من وزارة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة، الذي ينطلق من رؤية شاملة تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات، وهي فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي.

وتأتي الفكرة إدراكًا من وزارة التضامن الجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعًا للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الإحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل. _ الفئة المستحقة:-

الطفل

الأسرة

المرأة

الشباب _الشروط:- 1.تطوير جودة الحضانات:- وفى هذا الإطار قام البرنامج بإعداد وثيقة معايير جودة الحضانات، كما قام بعمل المنهج القومى للحضانات للأطفال تحت عمر 4 سنوات ليكون منهجا قوميا تلتزم به جميع الحضانات وكى يمنع تعدد المناهج التى كانت مستخدمة فى دور الحضانات. وفى هذا الإطار سيستهدف البرنامج إعداد ورفع قدرات 4300 من ميسرات الحضانات، وكذلك 270 فرد من الكوادر الإشرافية التابعة لمديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات. 2. تطوير الحضانات القائمة:- وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وحاليا قامت 17 جمعية أهلية بالتقدم بمقترحات للتطوير، وذلك ضمن مستهدف يشمل 500 حضانة. 3.رفع الوعى:- حيث يقوم البرنامج بإستهداف الأسر لتوعيتهم بأهمية إلتحاق الأطفال بدور الحضانة فى هذه المرحلة الحيوية من عمرهم. 4.تقديم نماذج جديدة وغير تقليدية لدور الحضانة:- وذلك من خلال تنفيذ نموذج الحضانات المنزلية كشكل غير تقليدى للحضانات. ويستهدف البرنامج إنشاء 500 حضانة منزلية. وفى هذا الإطار قام البرنامج بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات لتنفيذ هذا النموذج بمنحة إجمالية قدرها تسعة ملايين جنيه. كما يستهدف البرنامج إنشاء 125 مركز لتنمية الأسرة والطفل خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. 5.تيسير البيئة الداعمة لإنشاء حضانات:- وذلك عن طريق النظر فى الإجراءات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء الحضانات كى تكون أكثر يسرأَ وملائمة لواقع المجتمع. ويعمل البرنامج بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ذات الصلة بالموضوع كالمحليات والدفاع المدنى. ويتوقع البرنامج توفيق إجراءات 1000 حضانة غير مرخصة بعد تيسير الإجراءات. 6.إتاحة مصدر تمويل للشباب لإنشاء حضانات جديدة:- وفى هذا الإطار خصص البرنامج 50 مليون جنيه كى تقدم عن طريق بنك ناصر على شكل قروض بمصروفات إدارية بسيطة للشباب ليقوموا بعمل حضانات كمشروعات صغيرة. _ إجراءات الإشتراك بالبرنامج:- التطوير الخاص بحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية Advertisements تنمية مهارات الجهاز الإشرافى الحكومى المسئول عن الأنشطة التوسع فى إنشاء الحضانات الخاصة (قروض للشباب عن طريق بنك ناصر) الحضانات المنزلية مراكز تنمية الطفولة المبكرة الإعلام والدعوة _ الأهداف:- 1. تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال. 2. إعداد المنهج التربوى وفق نواتج التعلم المحددة فى معايير الجودة لمقدمي الخدمة بدور الحضانة. 3. تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة وفق عدة محاور: البيئة والبنية التحتية - الممارسات المهنية لمشرفات الحضانة - الممارسات المهنية للإدارة التنفيذية (الحكم الرشيد)- المشاركة المجتمعية والتربية الوالدية - سياسات الحماية ومناصرة الطفل - البرامج والأنشطة اليومية. 4. التوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والخاصة لتقليص فجوة الاحتياجات بين عدد الأطفال في مصر في المرحلة العمرية من 0- 6 سنوات وعدد الحضانات الموجود بالفعل. 5. بناء قدرات العاملين في وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة علي تطبيق معايير الجودة والمنهج التربوى والمتابعة. 6. تصميم وتنفيذ حملات دعوة وتوعية لتغيير مفاهيم الأسر المصرية نحو أهمية دور الحضانة في بناء مهارات الطفل الحيوية. 7. الحوكمة والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالطفولة لتحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة في مصر. 8. تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل عن طريق التوسع فى إنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة.

Advertisements