أخبار مصر | التضامن: الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات اجتماعه الأخير، لعام 2019م برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة، حيث تمت الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب بهدف التأهيل المجتمعي للمنطقة، من خلال تنفيذ مكونات تثقيفية وتعليمية تضمن جذب الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة لسوق العمل وإطلاق فعاليات ثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أسمعونا.

Advertisements

ووافق أيضا على التوسع في برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل وتخصيص الموارد اللازمة لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل تجهيز دار الملاحظة بالقليوبية لإقامة مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

هذا بالإضافة إلى موافقة المجلس على منح إعانات لرفع كفاءة دار فاقدي الرعاية (المشردين) بالسويس ودراسة تمويل وتشغيل برنامج التعامل مع الكبار بلا مأوى (المشردين) بخلاف التوسع في مشروع الأطفال بلا مأوى والذي ينفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لأعضاء مجلس إدارة الصندوق على جهدهم خلال فترة عضويتهم بالمجلس.