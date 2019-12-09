أخبار مصر | طلاب يرقصون وتسلم جثث ضحايا مصنع الخرطوم.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

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وجاءت الأحداث كالتالي:



أغتيل الناشط المدني العراقي، فاهم أبو علي، وسط مدينة كربلاء القديمة بعد عودته من ساحة التحرير في بغداد، وشهد العراق، تنامي مشاعر الخوف من احتمالية انحدار البلاد إلى موجة من التطاعن الداخلي، ومستويات جديدة من العنف، في ظل العجز الواضح الذي تبديه القوات الحكومية في ضبط الأوضاع ووقف ممارسات الفصائل المسلحة المنفلتة.



تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، مقطع فيديو لمجموعة طلاب يرقصون أمام معلمة في أحد فصول مدرسة بكفر الشيخ، وهو ما أثار حالة استياء شديدة بين رواد مواقع التواصل، وتم فصلهم لمدة 15 يوما، ولو تكرر الأمر سيتم فصلهم نهائيا. تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، مقطع فيديو لمجموعة طلاب يرقصون أمام معلمة في أحد فصول مدرسة بكفر الشيخ، وهو ما أثار حالة استياء شديدة بين رواد مواقع التواصل، وتم فصلهم لمدة 15 يوما، ولو تكرر الأمر سيتم فصلهم نهائيا. أسر ضحايا حادث انفجار مصنع الخرطوم يتسلمون الجثامين



قال حسام عيسى، سفير مصر بالسودان، إن أسر المصريين ضحايا حادث انفجار مصنع بالخرطوم، تسلموا جثامينهم فى مطار القاهرة، متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، فى أسرع وقت ممكن، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التى نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران".



كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن آخر التطورات بشأن مسار القمر الصناعي المصري طيبة 1، والذي تم إطلاقه منذ أيام قليلة، من أجل توفير خدمتي الاتصالات والانترنت لمصر وبعد الدول، حيث إن القمة طيبة 1 وصل إلى مداره الذي يبعد عن الأرض 35700 كم، وهذا المدار سيظل فيه إلى أن ينتهي عمره الإفتراضي والمقرر له 15 عاما، مؤكدا أن مصر ستظل تحتفظ بهذا المدار وستطلق أقمار أخرى بعدها.



تحدى عدة مئات من المتظاهرين المناخ القمعي في بيلاروسيا لتنظيم مظاهرة ضد تعميق علاقات البلاد مع روسيا، تجمع حوالي 500 شخص في العاصمة مينسك لليوم الثاني على التوالي من الاحتجاج في بلد يخنق عادة المنشقين، وقد اندلعت المظاهرات عقب اجتماع السبت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في منتجع سوتشي الروسي.