شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والاستثمار يتابعان الإجراءات التعاقدية للخط الرابع للمترو مع «جايكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بحضور السفير ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين وذلك لمتابعة كافة الاجراءات التعاقدية الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل إن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، مشيرًا إلى أهمية هذا الخط الذي يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية- الهرم- الملك الصالح إلى عمرو بن العاص، بطول 19 كم من خلال شركات مصرية يابانية، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير 4 ماكينات حفر لتنفيذ المشروع، وجار إنهاء تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط.

وناقش اللقاء آخر المستجدات الخاصة باعتماد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5 كم مع التحالف المصري الياباني، وللجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 14 كم مع الشركات المحلية، وكذلك التعاون مع الجانب الياباني في كل ما يتعلق بمنظومة الإلكتروميكانيك وضروة الانتهاء من مستندات الطرح الخاصة بالوحدات المتحركة.