شكرا لقرائتكم خبر عن «روتس أونلاين»: مطار شرم الشيخ الأسرع نموًا في إفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة «روتس أونلاين» المتخصصة بمتابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة، معدلات نمو القطاع في إفريقيا لعام 2019.

وقالت المؤسسة في تقرير، الإثنين، إن مطار شرم الشيخ سجل أسرع معدل نمو في إفريقيا لعام 2019، بينما حصل مطار الغردقة على المركز الثالث نموًا في أعداد الركاب، والذى يعكس مدى ثقة المسافرين من مختلف أنحاء العالم في المطارات المصرية.

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وأضافت المؤسسة أن الحجوزات قد ارتفعت إلى مطار شرم الشيخ، الذي يعد ثالث أكثر المطارات المصرية نشاطًا، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%، كما زادت أعداد الركاب القادمين إلى مطار الغردقة بنسبة ١١،٩٪ عن العام الماضي.

يذكر أنه قد ارتفع معدل تدفق المسافرين إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بفضل خطة وزارة الطيران المدني في إنشاء العديد من المطارات، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة جميع المطارات المصرية وتطوير المنظومة الأمنية بشكل كامل، والتي ظهرت نتائجها بشكل سريع من خلال ازدياد أعداد الركاب القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

من جانبه، هنأ الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، جميع العاملين بقطاع الطيران على هذه النتائج الكبيرة، والتي ظهرت بفضل جهود العاملين داخل منظومة الطيران المدني.