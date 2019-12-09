شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترفض حصول سعيد رضوان على الجنسية المصرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفضت وزارة الداخلية طلب سعيد رضوان، فلسطيني الجنسية، للحصول على الجنسية المصرية تبعاً لوالدته، وذلك لدواعي أمنية. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح الاثنين.

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