شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 65 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية و 66 يتجنسون بـ«الأجنبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح الاثنين، قرار وزارة الداخلية بالسماح لـ66 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. Advertisements كما وافقت الوزارة لـ65 آخرين بالتجنس بالجنسيات الأجنبية ولكن مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وللاطلاع على نص القرار:

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