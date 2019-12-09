شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولي مشروعات الحد من تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي ضمن سلسلة اجتماعات للإعداد للبرنامج الخاص بالحد من تلوث الهواء ومواجهة آثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى وذلك من خلال دعم منظومتي المخلفات بالقاهرة الكبرى والنقل الكهربائي.

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وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود المتواصلة للبنك للتعاون في مجال البيئة وتقديم الدعم الفني في عدد من المجالات البيئية والسعي لتنفيذ مشروعات تساعد على تحسين نوعية البيئة، مشددة على أهمية هذا البرنامج متعدد الأبعاد والذي يضع كافة الشركاء على مائدة الحوار للخروج بنتائج ومشروعات متكاملة محددة الأدوار والمسؤوليات بين كل الجهات.

وتناول الاجتماع إجراءات تحسين نوعية الهواء خاصة فيما يتعلق بالجزء المؤسسي والسياسات ودمج القطاع الخاص ورفع الوعي لتحقيق المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى بحث آليات تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل وانعكاس ذلك على الصحة العامة، من خلال إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية لدعم تحويل أسطول الأتوبيسات العامة للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والتوسع في النقل الكهربائي للتقليل من الانبعاثات الملوثة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أهمية خطة الاتصال في ضمان فاعلية تلك الإجراءات من خلال رفع الوعي وتوصيل رسائل واضحة للمواطنين وتحفيز المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أنه تم البدء في الخطة القومية للاتصال لرفع الوعي بقضية المخلفات وكيفية الحد من تلوث الهواء.