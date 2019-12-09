شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك في ندوة تعريفية لطلبة الجامعة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التعريفية لطلبة الجامعة الأمريكية المشاركين في مسابقة الحياة الواقعية الدولية التي تقام تحت رعاية وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد الطلبة في الجامعة الأمريكية بحضور الدكتور صلاح الحجار، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة، وعمر حمدي مدير إدارة مشاريع الشباب بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وقامت الوزيرة بعمل عرض مصغر للطلبة حول كافة مراحل منظومة المخلفات الجديدة وجهود الدولة الحالية لتجهيز البنية التحتية في المحافظات مشيرة إلى أن حجم المخلفات المتولد سنويا من كافة المحافظات يصل لحوالي 26 مليون طن مخلفات سنويا.

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وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المنظومة الجديدة تتضمن مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية، والمحطات الوسيطة وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المدافن الصحية للتخلص من المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة مؤكدة على أهمية دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص فى رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ترحب بكافة المبادرات الخاصة بجمع وتدوير المخلفات والتى من شانها تسهيل وصول الكمية المطلوبة من المخلفات لمصانع إعادة التدوير مضيفة أن الوزارة ستقوم بتوفير الدعم اللازم لكافة الشباب والقطاع الخاص للمشاركة في مراحل هذه المنظومة الجديدة في المحافظات.

وتعتبر هذه الندوة جزءا من الحوار المجتمعي الذي تقوم به وزارة البيئة لتعريف الشباب بمنظومة المخلفات الجديدة بالإضافة إلى أن وزارة البيئة تواصل جهودها في متابعة الأعمال وابتكارات الشباب في هذا الملف.