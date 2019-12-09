معلومات الوزراء: مفهوم الكوارث توسع ليشمل الهجمات والقرصنة الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار الجوهرى، فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365" إلى أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع مثل السيول - الزلزال، وإنما أيضا هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات، سواء على الهاتف الشخصي والكمبيوتر.

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