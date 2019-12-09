شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. باحثون يرصدون تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد حتشبسوت فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد باحثون مصريون، اليوم الاثنين، ظاهرة فلكية تاريخية لتعامد الشمس في موعدها السنوى علي مقصورة "قدس أقداس" العظيمة بمعبد الدير البحرى الذى شيدته الملكة حتشبسوت فى أحضان جبل القرنة غربي محافظة الأقصر، وذلك فى يوم عيد "الإله حورس الصقر"، حيث أنارت أشعة الشمس نقش ملون لقرص شمس مجنح يمثل المعبود الشمسى الحامى للعرش الملكى للملكة حتشبسوت.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد عوض، رئيس الفريق البحثى المصرى، الذى يقوم برصد الظواهر الفلكية داخل المعابد والمقاصير المصرية القديمة، أن تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملكة حتشبسوت، هى ظاهرة من بين 19 ظاهرة فلكية رصدها ووثقها فريقه العالمى الذى يضم فى عضويته رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، والباحث الأثرى المصرى الطيب عبدالله.

ويضيف الدكتور أحمد عوض – في بيان صحفي - أن فريقه تمكن منذ العام 2014 من رصد توثيق 6 ظواهر فلكية بمعابد هابو ودير شلويط وحتشبسوت فى محافظة الأقصر، و6 ظواهر فلكية بمعابد هيبس وقصر غويطة وير الحجر فى محافظة الواى الجديد، وخمس ظواهر بمعبد إدفو ومنطقتى جبل السلسلة وكلابشة فى محافظة أسوان، بجانب ظاهرتين فلكيتين فى معبد دندرة بمحافظة قنا، موضحاً أنه من المعروف بحسب كتب المصريات أن تعامد الشمس بالمعابد والمقاصير المصرية القديمة، هى واحدة من الظواهر التى تؤكد ريادة قدماء المصريين لعلوم الفلك قديما.

وأوضح رئيس الفريق البحثى المصرى، أنه بدأت عملية رصد تلك الظاهرة منذ العام 2014 بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، كما جرى مناقشتها والنشر العلمى فى المؤتمر الدولى الأول لكلية الآثار بجامعة القاهرة فى العام 2015، واستضاف متحف الأقصر ومتحف مكتبة الإسكندرية معرضين فوتوغرافيين يوثقان 19 ظاهرة لتعامد الشمس داخل أحد عشر معبدا ومنطقة أثرية مصرية قديمة داخل 4 محافظات مصرية.

فيما قال أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية:- "إننا نسعى لوضع تلك الظواهر الفلكية على الأجندة السياحية المصرية، وتشجيع ما بات يعرف بـ"سياحة الفلك"، موضحاً أنها صارت أحد الأنماط السياحية التى تجذب مئات الآلاف من السياح فى العالم، وأن جمعيته تقوم بالتسويق السياحى لظاهرة فلكية بمعابد الكرنك شرقى مدينة الأقصر فى 22 ديسمبر الجاري، وظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملكة حتشبسوت فى يوم عيد "الربة حتحور" فى 6 يناير المقبل، مؤكداً أن حجوزات سياحية بدأت من قبل الكثير من السياح الأجانب والمصريين لمشاهدة الظاهرتين.

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تعامد الشمس علي مقصورة قدس أقداس



تعامد الشمس علي مقصورة قدس أقداس