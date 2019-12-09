شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: مصر حققت تقدما فى مؤشر التنمية البشرية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم فى مؤشر التنمية البشرية لعام ٢٠١٩ بنسبة 0.7%، لتحتل المرتبة ١١٦ عالميا وحافظت على المرتبة السابعة في إفريقيا و١٢ بين الدول العربية.

وقال التقرير الذى سيتم إصداره كاملا فى يناير المقبل أن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت اتجاهات إيجابية بسبب الجهود والتدابير والسياسات التى اتخذتها مصر. كما أوضح اداء مصر بالنسبة للصحة، والتى يتم قياسها من خلال متوسط العمر المتوقع.

وينظر تقرير التنمية البشرية بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مؤشر التنمية البشرية، فينظر الي جودة واستدامة التنمية البشرية، الى جانب كيفية تأثير التفاوتات الاجتماعية والقائمة على النوع الاجتماعي على البلدان: عند أخذ التفاوتات فى الاعتبار باستخدام مؤشر التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة، فتحتل مصر ثمان مراتب أقل من مرتبتها فى مؤشر التنمية البشرية لعام ٢٠١٨.

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وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، يعتبر أداء مصر أفضل من المتوسط فى منطقة الدول العربية، ولكن لا يزال يرتفع مؤشر التنمية البشرية بالنسبة للرجال (.732) مقارنة بـ (.643) للنساء.

وأوضح التقرير نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومي فى مصر، حيث تحتل ستة عشر مرتبة اعلى وفقاً للتنمية البشرية.

مما يشير إلى أن لدى مصر الكثير من الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادى إلى استثمارات تؤدى إلى مزيد من التقدم للتنمية البشرية.