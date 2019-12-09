شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متطوعو الاتحاد الإفريقى يزرعون 100 شجرة بمنتدى 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام متطوعو الاتحاد الإفريقي ، بزراعة 100 شجرة بمنتدى 15 مايو، وذلك إطار فعاليات اليوم الثامن من برنامج متطوعى الاتحاد الإفريقى فى نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أوضح حسن غزالى رئيس مكتب الشباب الافريقى، أن المشاركون ضمن برنامج متطوعى الاتحاد الإفريقى (AU- YVC) الذى يعد أكبر برنامج تطوعى ينفذه الاتحاد الإفريقى فى القارة، حيث يجمع هذا الحدث متطوعين من مختلف البلدان الإفريقية، وتستضيفه القاهرة هذا العام فى المركز الأوليمبي بالمعادي، وتضم الدفعة العاشرة 200 شاب وفتاة من 54 دولة إفريقية، وهى الحدث منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2010.

كان المتطوعون قد شاركوا فى الحملة التى نظمتعا مؤسسة شباب بتحب مصر، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة فى تنظيف نهر النيل بمحافظة القاهرة فى المسافة من البر الغربي لكوبرى عباس بجزيرة المنيل حتي كوبرى الجامعة بمشاركة 200 متطوع فى الاتحاد الإفريقى، حيث تم استخراج 2 طن مخلفات من النهر .





































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