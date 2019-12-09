شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لها، حيث يستهدف البرنامج موظفى الدولة الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التسجيل بدءًا من اليوم 8 ديسمبر، وحتى 5 يناير 2020.

الجدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانبالإدارة العامة.

وقد تقدم للدفعة السابقة 11 ألف موظف، نجح منهم 80 فقط اجتازوا جميع الاختبارات اللغوية واختبارات المعرفة العامة، والاختبار النفسى والمقابلات الشخصية.