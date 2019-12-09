شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معلومات الوزراء: المنطقة العربية تشهد تغييرات مناخية الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حرص الحكومة المصرية على الحد من المخاطر والكوارث، موضحا أن المنطقة العربية ستشهد تغييرات مناخية الفترة القادمة، وهذه التحديات تتطلب من الدول العربية تغيير خططها للتكيف مع التغييرات المناخية.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، أن الاجتماع يسلط الضوء على المعلومات الخاصة بالحد من الكوارث فى البلدان العربية ، مشيرا إلى أن الاجتماع فرصة للمجتمع العربى لتعزيز الترابط بين هذه الدول .

Advertisements















