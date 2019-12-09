شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرضي «باك بروسيس» و«فوود أفريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح الاثنين، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات المعرض التجارى الدولى لتقنيات التعبئة والتغليف «باك بروسيس» ومعرض «فوود افريكا»، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الآلات والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، وكذا صناعة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالإضافة إلى رئيس هيئة معارض «دوسلدورف» الألمانية، ومسؤولى وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدولة العربية والأجنبية المشاركة في المعرضين.

وعقب الافتتاح، قام مدبولى بجولة تفقدية في أرجاء المعرضين، وأشاد بتقدم صناعة التعبئة والتغليف، كما أثنى على المشاركة الواسعة من كبريات الشركات الأجنبية، خاصة الشركات الألمانية، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض الدولية يحظى بالاهتمام، مضيفا أن استضافة مصر لهذه المعارض يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث يسهم في توسيع نطاق، وزيادة حركة، التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض.

وأشار مسؤولو وزارة الصناعة إلى أن المعرض الدولى «باك بروسيس» للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر لأول مرة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجارى، كما يعد أيضاً المعرض الأول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تنظمه هيئة معارض «دوسلدورف» الألمانية بالتعاون مع كل من شركتي«كونسبت»و«أي إف بي» والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويتزامن إقامته مع المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات «فوود افريكا» في دورته الخامسة.

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ويشارك في فعاليات المعرضين أكثر من 500 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 31 دولة، إلى جانب أكثر من 600 مشترى دولى يمثلون 60 دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية، تم دعوتهم لبحث عقد شراكات وصفقات مع نظرائهم المحليين والأجانب، بالإضافة إلى التعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، والتطور الهائل الذي حدث في صناعة الغذاء في مصر خلال العقد الأخير، هذا فضلاً عن مشاركة 11 دولة بأجنحة رسمية وهى (الإمارات – فرنسا – بنجلاديش – السعودية- بيلاروسيا- ألمانيا- الهند- إسبانيا- البرازيل- إندونيسيا – الصين)، كما تمت الإشارة إلى أن معرض «فوود افريكا» يعد من أكبر التجمعات الخاصة بصناعة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد معرض «جلفوود دبى»، حيث حقق شهرة واسعة محلية وعالمية خلال الدورات الأربع الماضية.

ويشارك في المعرض، الطلبة الفائزون بمسابقة «باك ديزاينر 2019» والتى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومؤسسة التغليف اللبنانية وحاضنة اعمال رواد النيل، لتحفيز شباب المصممين المصريين من طلبة الكليات الفنية لعرض وتنفيذ ابداعاتهم امام المجتمع الصناعى المصرى .

فيما أعلن يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، خلال افتتاح فعاليات المعرض، عن أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تشارك بجناح يضم أكثر من 15 شركة من كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال التصنيع ومعدات التعبئة والتغليف، وذلك بدعم من الحكومة الألمانية في معرض «باك بروسيس»، مشيراً إلى ان السوق المصري يمثل أحد اهم الاسواق التي تلقي اهتمام الشركات الالمانية باعتباره البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات الالمانية إلى السوق الافريقية، لافتاً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة فعالة من كبار المسئولين بهيئة معارض «دوسلدورف» و«الاتحاد الألمانى للماكينات».

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يُعقد على هامش فعاليات المعرضين العديد من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الاعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية، للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف، كما سيشهد المعرض العديد من الفعاليات الهامة مثل تنظيم أول تجمع لصناع التمور باعتبار أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.