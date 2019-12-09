شكرا لقرائتكم خبر عن تعامد الشمس على قدس أقداس معبد «حتشبسوت» إيذانًا ببدء «عيد حورس» بالأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت أنظار علماء الفلك والأثريين، صباح الإثنين، إلى معبد الملكة حتشبسوت الدير البحري بجبل القرنة غرب مدينة الأقصر، حيث تعامدت الشمس على قدس أقداس المعبد، وأضاءت اللوحة التي تمثل إله الشمس، والتى نقشت على شكل قرص شمس مجنح.

وجاء التعامد في مناسبة احتفالات قدماء المصريين بعيد الإله حورس، إله السماء، والتي استمرت لأكثر من 20 دقيقة ترسم لوحة إبداعية لعظمة المصريين القدماء وإبداعاتهم في مجال الفلك وارتباطه بالمعابد، التي شيدوها.

تأتى تلك الظاهرة ضمن تسعة عشر ظاهرة فلكية، تشهدها معابد قدماء المصريين في الجيزة والأقصر وأسوان والوادي الجديد وقنا، وتمكن من رصدها فريق بحثى مصري برئاسة الدكتور أحمد عوض، وعضوية الباحثان أيمن أبوزيد والطيب محمود.

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وتشهد الأقصر وحدها 9 ظواهر فلكية بينها ظاهرة قمرية و8 ظواهر شمسية، تتمثل في تعامد الشمس في معابد هابو ومعبدإيزيس المعروف بمعبددير شلويط، ومعابد الكرنك، التي تشهد التعامد الأبرز على قدس أقداس الإله آمون، وهو الحدث الذي تستعد معابد الكرنك لاستقبال مئات الزوار لرصده يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

تعامد الشمس على معبد حتشبسوت

وقال الدكتور أحمد عوض، الباحث المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بمعابد مصر القديمة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن فريقه نجح خلال 5 سنوات مضت وبموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار من رصد ظواهر تعامد الشمس على 17 من المعابد والمقاصير المنتشرة في 5 محافظات، موضحاً أن عملية التعامد، التي تم توثيقها بمعبدحتشبسوت استمرت لأكثر من 20 دقيقة، لافتاً إلى أن تعامد أشعة الشمس على قدس أقداس معبدالملكة حتشبسوت، هو الحدث الفلكي السابع عشر، الذي تمكن الفريق من رصده وتوثيقه داخل 9 معابد مصرية، من بين 14 معبدا قديما يشهد ظواهر فلكية فرعونية.

واضاف أن عملية رصد تلك الظاهرة، بدأت منذ العام 2014 بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، كما جرى مناقشتها والنشر العلمى في المؤتمر الدولى الأول لكلية الآثار بجامعة القاهرة في العام 2015، واستضاف متحف الأقصر ومتحف مكتبة الإسكندرية معرضين فوتوغرافيين يوثقان تسعة عشر ظاهرة لتعامد الشمس داخل إحدى عشر معبدا ومنطقة اثرية مصرية قديمة داخل 4 محافظات مصرية.

تعامد الشمس على معبد حتشبسوت

فيما قال أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إنه «نسعى لوضع تلك الظواهر الفلكية على الأجندة السياحية المصرية، وتشجيع ما يعرف بـ «سياحة الفلك الأثري»، موضحًا أنها «صارت أحد الأنماط السياحية، التي تجذب مئات الآلاف من السياح في العالم».

ويشير «أبوزيد» إلى أن جمعيته تقوم بالتسويق السياحي لظاهرة فلكية بمعابد الكرنك شرقي مدينة الأقصر في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبدالملكة حتشبسوت، في يوم عيد الربة حتحور في السادس من شهر يناير المقبل، وأن حجوزات سياحية بدأت من قبل الكثير من السياح الأجانب والمصريين لمشاهدة الظاهرتين.