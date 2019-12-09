شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات منتدى تعزيز السلم بأبوظبي بمشاركة 500 قيادة دينية على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الآن، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي يعقد برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تحت عنوان «دور الأديان في تعزيز التسامح- من الإمكان إلى الإلزام» والذي يستمر لمدة 3 أيام، في تجمع يعد الأكبر من نوعه للقيادات الدينية على مستوى العالم.

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يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 500 شخصية من صناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم، ويطلق المنتدى خلال الملتقى ميثاق «حلف الفضول العالمي الجديد»، الذي يسترشد بـ«إعلان مراكش التاريخي» و«مؤتمر واشنطن»، و«مؤتمر أبوظبي»، و«وثيقة عمان»، و«وثيقة مكة المكرمة»، و«وثيقة الأخوة الإنسانية»، ويعادل وثائق حقوق الإنسان الدولية، وذلك بحضور دولي لافت من ممثلي الأمم المتحدة وصناع القرار والشخصيات الاعتبارية الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الدولي.

كما يشارك في فعاليات المنتدى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- ومن المقرر أن يلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية في افتتاح الملتقى في حضور كبار القيادات الدينية وصناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم وبحضور دولي ملحوظ.

كما يشارك مفتي الجمهورية خلال فعاليات المنتدى في إطلاق ميثاق «حلف الفضول العالمي الجديد» في محاولة لإبراز القيم المشتركة وتعزيز الأخوة الإنسانية.