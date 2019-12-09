شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشروق: غلق المدخل الثالث الواقع على طريق «القاهرة- السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، غلق مدخل مدينة الشروق رقم (٣)، والواقع على طريق (القاهرة /السويس)، وذلك للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري مدخل السويس رقم (٣)، وكذا تنفيذ أعمال التطوير الجارية بطريق (السويس – القاهرة)، ونظراً لتعارض الدخول والخروج للمدينة مع المدخل المذكور.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم التنسيق وغلق المدخل في الاتجاهين(دخول/خروج)، للتمكن من تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الكوبري، موضحاً أنه على سكان ورواد المدينة القادمين من القاهرة الدخول من مدخل رقم (١)، وعلى القادمين من السويس الدخول من مدخل رقم (٢)، والخروج من المسارات البديلة.

ويهيب رئيس الجهاز بمستخدمي الطريقبتوخي الحذر وتهدئة السرعة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.