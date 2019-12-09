شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحيل مدير الشؤون الإدارية في كفر شكر وعدة موظفين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مدير الشؤون الإدارية بمجلس مدينة كفر شكر وعددا من موظفي المجلس للتحقيق الفوري معهم بسبب خروج الموظفين من العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية دون إذن وكذلك غياب عدد من الموظفين عن العمل ووجود مخالفات وعدم نظافة المبنى.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ لمدينه كفر شكر حيث لاحظ المحافظ اثناء تفقد لمجلس المدينه عدد من المخالفات والتي تمثلت في خروج عدد من موظفي مجلس المدينة أثناء مواعيد العمل بدون إذن وكذلك غياب عدد من الموظفين عن العمل وبناء عليه أمر بإحالتهم للتحقيق الفورى كما تلاحظ عدم نظافة المبنى وكذلك عدد من الإدارات مثل الإدارة الهندسية والإيرادات بالإضافة لاستخدام أدوات كهربائية غير مناسبة لمكان العمل إذ يمكن أن تتسبب في حدوث حرائق وتواجد أثاث قديم ومتهالك موضوع بصورة عشوائية أعلى سطح المبنى علاوة على مخالفات أخرى.

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والتقى المحافظ عددا من المواطنين المترددين على مجلس المدينه وامر بسرعة انجاز طلباتهم لتوفير الراحة لهم وتلبية احتياجاتهم ثم تفقد الحملة الميكانيكية الخاصة بمجلس مدينة كفر شكر لمعرفة جودة السيارات والمعدات وما تحتاجه من صيانة وأمر بسرعة الانتهاء من صيانة الأجزاء التالفة للاستفادة منها وكذلك وضع ملصقات على السيارات موضحا بها السيارات الصالحة والمعطلة حيث تلاحظ تواجد معدات معطلة ولم يتم إصلاحها أو بيعها والاستفادة منها.

وتوجه الهجان لتفقد مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليا بتكلفة ٢١٥ مليون جنيه مؤكداً أن المستشفى تعتبر صرحا طبيا نموذجيا متكاملا لتقديم الخدمات الطبية لاهالى المركز ورفع المعاناة من السفر للعلاج بمدن واحياء بعيدة عن المدينة تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيها وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل الكلوي ووجه المحافظ المسؤول التنفيذي للمشروع بسرعة الانتهاء من التشطيبات والذي أفاد أنه تم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز وجاري العمل لحل مشكلة المياه الجوفية في الدور الأول عن طريق أساتذة بكلية الهندسة بجامعة بنها لعمل شبكة لامتصاص وعزل المياه الجوفية عن المبنى في خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.

توجه الهجان لتفقد عدد من المصانع ال 13 ( وظيفتك جنب بيتك) للملابس الجاهزة، وأبدى سعادته بمستوى العمل بالمصنعين وجودة المنتجات التي يصنعها الشباب، وتفقد المحافظ محطة المياه المرشحة بقرية المنشأة الكبرى والتي يقدر إنتاجها ب ٤٥ ألف متر مكعب في اليوم ( 625 لتر/ ثانية ) بتكلفة 220 مليون جنيه لكي تخدم مركز كفر شكر بأكمله، ووجه المحافظ بسرعة دفع الأعمال في هذا المشروع الحيوي للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين.‏‏