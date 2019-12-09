شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الدولفين النافق بشاطئ المعمورة للمدفن الصحي في «الحمام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان، بالتعامل الفوري مع الدولفين النافق بشاطئ المعمورة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة عقب ورود بلاغ بوجود كائن بحري على شاطئ المعمورة السياحي.

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وعلى الفور تم التواصل مع مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وتشكيل لجنة مكونة من ممثلي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمنتزه ثان، والإدارة العامة لشئون البيئة.

وبعد الفحص من قبل المتخصصين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف تبين إنه من النوع (دولفين ذو المنقار الصغير )، وتبين أنه أنثي ويزن حوالي ٧٠٠ كجم وعمره يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونصف تقريباً، وبأخذ القياسات المرفوميترية تبين أن طوله يصل إلى حوالى مترين وخمس وسبعين سم، ومحيطه واحد متر وستون سم، وطول الزعنفة الصدرية ٤١ سم، والزعنفة الذيلية ٦٠ سم، أما الزعنفة الظهرية فكانت ٤٥ سم، وبلغ عدد أسنانه ٤٤ سنة.

كما تبين وجود كدمات بجسمه مما يدل على إنه قد إرتطم بجسم صلب تسبب في وفاته، ويوجد بصورة متعفنة مما يجعل من الصعب نقله وتحنيطه بشكل علمي سليم، لذلك سيتم نقله للمدفن الصحي بالحمام وذلك بعد تسليمه لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حفاظاً على البيئة ولعدم إنتشار الأوبئة.