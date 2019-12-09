شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن تفاصيل تجهيزات المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بإنشاء مركز ثقافي للدول الإفريقية تحت مسمى «المركز الثقافي الإفريقي» وذلك على مساحة 35 فدانا، بهدف تحقيق تفاعل بين الشعب المصري والشعوب الأفريقية وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، الاثنين، أنها قامت بتطوير متحف النيل بأسوان التابع لوزارة الموارد المائية والري ليصبح منارةً إشعاع لثقافة الدول الإفريقية، وتدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير ويحوي المركز بعض المقتنيات التي تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهي الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية.

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

ووفقا للتقرير تم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية، حيث تم تقسيم قارة أفريقيا إلى خمس قطاعات، وذلك تبعا للطبيعة الجغرافية والمناخية لكل إقليم، وهي (الشمال – الشرق – الغرب – الوسط – الجنوب)، بالاضافة إلى قطاع يصف أنهار القارة. وتتسم هذه اللوحات بإستخدام خلفية تعبيرية بألوان وأشكال إفريقيه للتعريف بطبيعة وبيئة كل إقليم بالإضافة إلى وضع صور تعريفية للعاصمة والعملة وأهم الأنهار والقبائل والمناطق السياحية لكل دولة على حدة.

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، باستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل والتي تزيد مساحتها على 800 متر مربع لإنشاء هذا المركز، وفي سبيل ذلك فقد جرى التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير.

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

وأوضح تقرير رسمي أصدرته يشمل المركز ثقافات وعلامات مميزه لكل دوله واهم معالمها وفي هذا الإطار تم انتاج فيلم عن كل دوله، كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لعدد (2500) فرداً ويقع خلفه خزان اسوان والذي تم اضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع.

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

وأشار التقرير إلى أنه تم تجهيز المركز بعدد من الشاشات التي تعمل باللمس في كل قاعة طبقا لأحدث تكنولوجيات نظم المعلومات حيث يقوم الزائرون بمشاهدة وتصفح خريطة تفاعلية لقارة أفريقيا، للتعرف على معلومات عن الدول، وكذلك مشاهدة أفلام وثائقية مترجمة لثلاث لغات هي: (العربية- الفرنسية – الإنجليزية)، وذلك لعدد (54) دولة افريقية تم إنتاجها جميعاً بوزارة الموارد المائية والري وتوضح هذه الافلام الموقع الجغرافي لكل دولة والعاصمة وعدد السكان واللغة الرسمية والعادات والتقاليد والديانات وكذلك إجمالي الناتج المحلي وأهم الصناعات والأماكن السياحية بالاضافة إلى أهم أحواض الأنهار .

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متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

ويوجد داخل المركز غابة أفريقيا، وهي نموذج مصغر للغابات والأحراش الأفريقية بما فيها من حيوانات وطيور ونباتات تمثل طبيعة الحياة الموجودة في الغابات الأفريقية. ويوجد بالمركز ركن متحفي بالدور الأرضي يضم العديد من المقتنيات الأثرية تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط.

متحف النيل بأسوان

والمركز مجهز بالعديد من الأجهزة الصوتية التي تساعد ذوي الإحتياجات الخاصة في التعامل مع مقتنيات المركز والترجمة للغة الانجليزية. ويحرص كثيرون من مختلف محافظات الجمهورية والدول الإفريقية والعربية على زيارة المركز طوال العام للاستمتاع بهذه التحفة الجمالية.

وتحتوي قاعات المركز عليخمس قطاعات تم تقسيمها طبقاً للأقاليم الجغرافية للقارة الإفريقية وهي: (إقليم شمال إفريقيا، إقليم غرب إفريقيا، إقليم وسط إفريقيا، إقليم جنوب إفريقيا، إقليم شرق إفريقيا)، وذلك بما تشتهر به الدول الإفريقية.

ويشمل القطاع الأول على عدد (6) دول لإقليم شمال إفريقيا ويمتاز هذا الإقليم بالطبيعية الصحرواية والجفاف في المناخ بينما يشمل القطاع الثاني عدد (14) دولة لإقليم شرق إفريقيا، حيث تتصف هذه المنطقة بالطبيعة الاستوائية وسهول السافانا والغابات الكثيفة، كما تتضمن أكبر تشكيلة من الحيوانات البرية واّكلي الأعشاب (الزراف- الأفيال- الغزال – الحمار الوحشي).

متحف النيل بأسوان

في حين يتكون القطاع الثالث من منطقة حول الفناء الداخلي لدول إقليم وسط افريقيا البالغة نحو (9) دول يغلب عليها السهول والسافانا والأحراش الكثيفة وينظر إلى هذه المنطقة من قبل الباحثين بأنها أصل الوجود البشري بأفريقيا وتشتهر بإنتشار الغابات والبحيرات، بينما يشمل القطاع الرابع منطقة دول إقليم جنوب إفريقيا المكونه من (10) دول،، والذي يشتهر بكثرة الغابات والبحيرات والجزر، يشمل القطاع الخامس منطقة غرب القاره وعدد دولها (15) دوله وهي وهي منطقه غنية بأحواض الأنهار مثل نهر السنغال ونهر النيجر، وتتميز بوجود السافانا الكثيفة والحيوانات البرية.

اما قطاع أحواض أنهار أفريقيا فيشتمل على عدد (6) لوحات خاصة بأكبر أحواض الأنهار الأفريقية. وبكل تلك التجهيزات المتحفية والفنية وما يزخر به المركز من مقتنيات ووثائق وما يحتويه من قاعات عرض فإن المركز الثقافي الأفريقي هو إضافة جديدة ومميزة لمعالم محافظة أسوان، وشمس مضيئة تشرق في سماء القارة السمراء يمتد إشعاعها بالود والترحاب إلى جميع دول قارة أفريقيا.

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

واستكمالا لتلك الاعمال تم تطوير منطقة (رمز الصداقة المصرية الروسية) والذي يعد من المعالم السياحية في منطقة السد العالي بأسوان، وتحقيقاً لذلك تم الإنتهاء من إنشاء مسطحات خضراء محيطة بالرمز تضفي جمالاً على المكان ذي الرمزية التاريخية والوطنية .

وشملت أعمال التطوير أيضاً عرض مجسم يمثل البحيرات والسدود على طول مجرى نهر النيل، وإنشاء معرض مفتوح للمعدات القديمة المستخدمة في أعمال تشييد السد العالي، وطالت أعمال الترقية كذلك تطوير البحيرة الصناعية المحيطة بالرمز، مع اضافة عدد من الأكشاك والمظلات في منطقة الرمز ومنطقة جسم السد العالي.