شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يعلن إصابته بـ«فيروس خطير»: «ملهوش علاج.. وهلبس كمامة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي شريف مدكور، أنه مصاب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي عقب بدء رحلة علاجه من سرطان القولون.

وأوضح مدكور، في بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وكشف أن الفيروس تسبب في أن تصل درجة حرارته إلى 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

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وتابع قائلاً: «الفيروس ملهوش علاج إلا ان الجسم هو اللي بيتخلص منه، وأنا الجسم بيحاول يتخلص، انا عندي انيميا بسبب الكيماوي والمناعة قلت وده طبيعي، هو لسة مخلصش كله من جسمي، أنا جسمي هلك علشان يتخلص من الفيروس بس الحرارة قلت».

واختتم: «أنا عامل الفيديو ده مخصوص لكل مرضى الكانسر، متقلقوش، الحمد لله، خلوا بالكوا على نفسكوا، ابعدوا عن الناس، بلاش السلامات والأحضان والبوس، عشان المناعة، أنا بس كنت بأخاف أن الأطفال يزعلوا لو مسلمتش عليهم، الفترة الجاية مش هأقدر أسلم على حد، هاضطر أحط كمامة، الحمد لله، أنا بخير، وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله».

يذكر أن مدكور خضع لعملية جراحية استأصل فيها الورم السرطاني وجزءا من القولون، ويخضع حاليا لجلسات الكيماوي.