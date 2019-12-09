شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والاستثمار يناقشان مع سفير اليابان تنفيذ مشروع مترو الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بحضور السفير ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين وذلك لمتابعة كافة الاجراءات التعاقدية الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، مشيرا إلى أهمية هذا الخط الذى يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية- الهرم - الملك الصالح إلى عمرو بن العاص، بطول 19كم من خلال شركات مصرية يابانية، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير عدد (4) ماكينات حفر لتنفيذ المشروع، وجاري إنهاء تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط.

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وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة باعتماد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5كم مع التحالف المصري الياباني، وللجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 14 كم مع الشركات المحلية، وكذلك التعاون مع الجانب الياباني في كل ما يتعلق بمنظومة الالكتروميكانيك وضروة الانتهاء من مستندات الطرح الخاصة بالوحدات المتحركة.