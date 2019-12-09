شكرا لقرائتكم خبر عن "سبوتنيك": طائرات "سو-35" الروسية تعترض مقاتلات إسرائيلية فوق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت طائرات روسية من طراز سو- 35 فى جنوب سوريا مقاتلات إسرائيلية، يعتقد أنها كانت تخطط لشن سلسلة من الغارات الجوية على قاعدة T4 مطار تياس، المعروف أيضًا باسم تيفور، أكبر قاعدة جوية عسكرية فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن تقرير ورد فى بوابة avia.pro الروسية أن "الحادثة كانت خطيرة للغاية، حيث تم رصد مقاتلات إسرائيلية فى جنوب سوريا وتم إرسال المقاتلات الروسية لاعتراضها".

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وقالت المصادر، إن المقاتلات الإسرائيلية تراجعت بعد إقلاع مقاتلتين من طراز سو- 35 من قاعدة حميميم، ولم ترد أى تعليقات رسمية على هذه التقارير سواء من قبل روسيا أو من إسرائيل أو سوريا.

وفى 20 من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلى عن قصف طائراته عشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيرانى والقوات المسلحة السورية بما فى ذلك صواريخ أرض- جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية.