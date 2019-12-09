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ننشر جداول امتحانات سنوات النقل والشهادتين الإعدادية والتعليم الفنى بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة الجيزة لجميع المراحل الدراسية.

 

وتبدا امتحانات الصف السادس الإبتدائى، عربى و لغات، 12 يناير القادم، وتنتهى 15 يناير، والخامس الابتدائي تبدأ 12 وتنتهى 15 يناير، والرابع الإبتدائى تبدأ 4 يناير وتنتهى 11 يناير.

 

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 كما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادى عام - لغات، والثانى الإعدادى عام - لغات، 9 يناير وتنتهى 15 يناير، وتبدأ امتحانات شهادة التعليم المهنى وكذلك الشهادة الإعدادية عام - لغات، 16  وتنتهى 23 يناير.

 

 

 

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