شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات سنوات النقل والشهادتين الإعدادية والتعليم الفنى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة الجيزة لجميع المراحل الدراسية.

وتبدا امتحانات الصف السادس الإبتدائى، عربى و لغات، 12 يناير القادم، وتنتهى 15 يناير، والخامس الابتدائي تبدأ 12 وتنتهى 15 يناير، والرابع الإبتدائى تبدأ 4 يناير وتنتهى 11 يناير.

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كما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادى عام - لغات، والثانى الإعدادى عام - لغات، 9 يناير وتنتهى 15 يناير، وتبدأ امتحانات شهادة التعليم المهنى وكذلك الشهادة الإعدادية عام - لغات، 16 وتنتهى 23 يناير.