شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبتز الغرب وترحل 11 إرهابيًا إلى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم، ترحيل مقاتلين أجانب منتمين لتنظيم إرهابي، ويحملون الجنسية الفرنسية إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته وكالات الأنباء، أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.

وأضاف البيان أن السلطات التركية "رحّلت في هذا الإطار 11 إرهابيا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية".

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وسبق لمتحدث وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي أن أعلن، في 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال وقتها إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين أُلقِي القبض عليهم، إلى بلدانهم، حتى إن كانت تلك الدول قد أسقطت عنهم الجنسية.