شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل عقد الاختبار النفسى للمعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، للأسبوع الثانى على التوالى، عقد الاختبارات النفسية للمعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، والتى تعقد تحت إشراف جهاز الطب النفسى، حيث تعقد الاختبارات النفسية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسبوع الأول أدى الاختبار النفسى قرابة 3 آلاف معلم، ومن المقرر أن يتم يزيد العدد هذا الأسبوع ليصل إلى 5 آلاف، موضحة أن الاختبارات النفسية تعقد فى قاعات بشكل إلكترونى على الأجهزة وتتم تحت إشراف جهات متعددة، لافتة إلى أن الاختبار النفسى هو واحد من شروط القبول للمتقدمين حيث يعقد بعده الاختبار الطبى ليتسلم المتقدم العمل مباشرة.

كانت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، حيث انطلقت الاختبارات النفسية أمس ، تحت إشراف جهاز الطب النفسى.

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وأوضحت البوابة الإلكترونية أنه تم البدء فى مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر الجارى لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.