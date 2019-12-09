معلومات الوزراء: تنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة الأزمات بشكل استباقى

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ولفت الجوهرى على هامش فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، أن هدف الإجتماع حول إستفادة الدول العربية من خبرات بعضها البعض، فيما يتعلق بمواجهة الأزمات والكوارث وحماية البيانات.
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