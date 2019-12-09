شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: تنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة الأزمات بشكل استباقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن لجنة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء تنعقد بصفة دورية كل شهر بهدف التعرف على أبرز المستجدات وجهود المحافظات والوزارات، لمواجهة الأزمات بشكل استباقى.

ولفت الجوهرى على هامش فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، أن هدف الإجتماع حول إستفادة الدول العربية من خبرات بعضها البعض، فيما يتعلق بمواجهة الأزمات والكوارث وحماية البيانات.