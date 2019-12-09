الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء بإلغاء صفة النفع العام لممر فى روض الفرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 44 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2019، والذى نص على الغاء صفة النفع العام عن ممر بحى روض الفرج.
وتضمن القرار إلغاء صفة النفع العام عن الممر المتفرع من حارة بشاى، والبالغ مساحته 60 متر بحى روض الفرج بمحافظة القاهرة، وأرفقت الجريدة الرسمية بيان كروكى بالممر المشار إليه.
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