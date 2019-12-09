فيديو معلوماتى.. جامعة الطفل أكبر برنامج للتعليم الإبداعى بالمجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد برنامج جامعة الطفل الذى تدعمه وتتبناه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من أكبر البرامج فى مجال التعليم الإبداعى المتاحة لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، التى تبلغ حوالى 39 جامعة. وفى هذا الإطار يرصد"الخليج 365 " كيفية التقدم لجامعة الطفل . وفى هذا الإطار يرصد"الخليج 365كيفية التقدم لجامعة الطفل -التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة. - التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى فقط. - النظام الإلكترونى يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط. - الأطفال مسئولية أولياء أمورهم من وإلى مقر الدراسة بالجامعة. - تعلن مواعيد الدراسة طبقا للظروف الوقتية المتاحة. - فى حالة تخلف أى طفل عن الحضور فهذا يسقط حقه فى منحة الجامعة. Advertisements - برنامج جامعة الطفل موحد بكل الجامعات بنسبة تتعدى 85%. - يتقدم الطلاب للتسجيل بالجامعة طبقا لمربعهم السكنى. - لا يحق لأى طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف . - برنامج جامعة الطفل تابع لأكاديمية البحث العلمى ولا يحق لأى جهة استخدامه أو التسويق لها. - الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى http://www.asrt.sci.eg - يجب تقديم مجموعة مستندات لقبول الطفل مثل 4 صور شخصية للطالب مقاس 4 x 6 خلفية بيضاء وأصل شهادة ميلاد مميكنة. - استمارة الالتزامات القانونية موقعة من ولى الأمر (يتم تحميلها من الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمي) - طباعة كشف الأسماء المبين به اسم الطالب ورقم القيد الخاص به وذلك من الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى.

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