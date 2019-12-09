شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركه روساتوم الروسيه الإجراءات والأعمال الخاصة بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، و التى تعد الأحدث على مستوى العالم حيث تم تصميمها بشكل متطور من طراز vver 1200 ، و فيما يلى الجدول الزمني لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 بالضبعة لتوليد الكهرباء: 1-تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 9 فبراير 2026. Advertisements 2- المفاعل الثانى 12 أغسطس 2026. 3-المفاعل الثالث فى 12 أغسطس 2027. 4- المفاعل الرابع فى 9 فبراير 2028.



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